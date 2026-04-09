Audiência Pública e programação do Abril Verde acontece dias 9 e 10 de abril, em Porto Velho

Por Ruth Abreu

Publicada em 09/04/2026 às 11h55

O governo de Rondônia realiza, nesta quinta-feira (9) e sexta-feira (10), no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO), em Porto Velho, uma programação especial em alusão aos 42 anos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), .

A agenda contempla atividades institucionais voltadas à transparência da gestão previdenciária, bem como à integração e valorização dos servidores.

PROGRAMAÇÃO

A Audiência Pública ocorre na manhã do dia 9 de abril, com apresentação e debate de temas estratégicos, como o Relatório de Governança Corporativa, a Política de Investimentos e a Avaliação Atuarial. A iniciativa atende às diretrizes do Programa Pró-Gestão, contribui para a manutenção do Certificado de Nível IV e reforça as boas práticas de gestão e o controle social.

No dia 10 de abril, a partir das 8h, será realizado o evento Abril Verde, com foco na valorização dos servidores e no fortalecimento institucional. A programação inclui palestras temáticas, momento cultural e atividades voltadas à integração e à melhoria do ambiente de trabalho.

Para o presidente do Iperon, Tiago Cordeiro Nogueira, o conjunto de ações promovidas reforça a importância da participação ativa dos servidores, beneficiários e da sociedade em geral, como elemento essencial para o fortalecimento de uma gestão previdenciária mais eficiente, transparente e participativa.