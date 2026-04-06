Por Agência Brasil

Publicada em 06/04/2026 às 10h37

Um ataque russo atingiu a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, na madrugada desta segunda-feira, e deixou ao menos três mortos, entre eles uma criança. A informação foi divulgada pelo chefe da administração militar da região, Serhiy Lyssak.

Em mensagem publicada no Telegram, ele afirmou que “na sequência do ataque inimigo levado a cabo esta noite, lamentamos, infelizmente, três mortos, incluindo uma criança”. Segundo Lyssak, o bombardeio atingiu áreas residenciais e também deixou ao menos dez feridos, dois deles em estado grave.

Localizada às margens do Mar Negro, Odessa é uma das principais cidades portuárias da Ucrânia, com cerca de um milhão de habitantes, e tem sido alvo frequente de ataques desde o início da guerra.

Do lado russo, o governador da região de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, afirmou que forças ucranianas realizaram “ataques massivos com drones” desde a manhã de domingo. Segundo ele, a ação deixou ao menos oito feridos e provocou danos em prédios residenciais e casas.