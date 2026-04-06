Ataque de drones da Rússia deixa mortos na Ucrânia

Por G1

Publicada em 06/04/2026 às 15h52

Um ataque da Rússia realizado com drones contra a cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, matou duas mulheres e uma criança de 2 anos, nesta segunda-feira (6), segundo autoridades locais.

O bombardeio foi realizado durante a madrugada e equipes de resgate, trabalhando com a ajuda de holofotes, conseguiram resgatar quatro pessoas dos escombros com vida; 16 pessoas ficaram feridas - 11 delas tiveram que ser hospitalizadas, incluindo uma mulher grávida e duas crianças, a mais nova com menos de um ano de idade.

"Prédios residenciais, um jardim de infância e uma subestação de energia elétrica foram danificados. Milhares de famílias ficaram sem eletricidade", disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em uma publicação no X.

De acordo com Zelensky, durante a noite, os russos lançaram mais de 140 drones de ataque contra a Ucrânia, quase 80 deles "Shaheds" - drones desenvolvidos pelo Irã, apelidados de 'AK‑47 dos céus'. Durante a última semana, afirmou ele, foram mais de 2.800, além de quase 1.350 bombas aéreas guiadas e mais de 40 mísseis de diversos tipos.

Prédio residencial que foi gravemente danificado após um ataque russo em Odessa, Ucrânia — Foto: AP/Michael Shtekel

Em Kherson, outra cidade no sul da Ucrânia, uma idosa foi morta e outras três mulheres ficaram feridas. Segundo o governador da região, Oleksandr Prokudin, elas sofreram concussão, traumatismo craniano e outras lesões causadas pela explosão ao serem atingidas por estilhaços.

Imagens divulgadas pela administração regional mostram um homem chorando sobre o corpo da mãe até que um soldado o afasta e o consola (veja no vídeo acima).

Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, os drones também feriram três pessoas. Em Nikopol, foram sete atingidos, entre eles um homem de 62 anos que está em estado crítico.

A infraestrutura de energia ucraniana foi atingida nas regiões de Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Dnipro, deixando milhares de pessoas sem luz.

A Ucrânia também fez ataques contra a Rússia durante a madrugada desta segunda.

O Ministério da Defesa russo afirmou que suas defesas aéreas abateram 50 drones ucranianos, mas que alguns deles atacaram o terminal do Consórcio do Oleoduto do Cáspio no Mar Negro, responsável por 1,5% do fornecimento global de petróleo, danificando a infraestrutura de carregamento e quatro grandes tanques de armazenamento.

"O regime de Kiev atacou deliberadamente as instalações da empresa internacional de transporte de petróleo Caspian Pipeline Consortium, a fim de infligir o máximo de prejuízo econômico aos seus maiores acionistas – empresas de energia dos Estados Unidos e do Cazaquistão", afirmou o Ministério da Defesa em comunicado.

As Forças Armadas da Ucrânia informaram ter atacado também instalações de carregamento de petróleo no terminal petrolífero de Sheskharis, em Novorossiysk. Seis dos sete pontos de carregamento de petroleiros teriam sido danificados, além do centro de distribuição e a estação de medição de petróleo do sistema de oleodutos.

De acordo com o governador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, oito pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas nesse bombardeio, que também danificou seis prédios de apartamentos e duas casas particulares.

No dia anterior, a Ucrânia já havia atingido outro porto estratégico e uma grande refinaria da Rússia, ampliando pressão sobre a infraestrutura energética do país.