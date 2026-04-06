Ataque a tiros deixa dois baleados na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 06/04/2026 às 09h30

Dois homens de 30 anos, um deles apenado monitorado, foram alvos de um ataque a tiros na noite deste domingo (05), na Rua Gilberto Freire, bairro Teixeirão em Porto Velho.

Segundo apurado pelo site, os dois homens estavam conversando em frente de uma residência, quando dois indivíduos de moto se aproximaram e um deles começou a fazer vários disparos em direção das vítimas e depois fugiram.

Os dois homens baleados nas pernas foram socorridos por populares para a UPA leste, no entanto não precisaram ser transferidos ao Hospital João Paulo II, depois foram liberados.