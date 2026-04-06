Assembleia Legislativa lança plataforma de streaming nesta quarta-feira, 8

Por Eliete Marques

Publicada em 06/04/2026 às 15h02

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) lança, nesta quarta-feira (8), a plataforma de streaming "Fala Deputado". O aplicativo foi desenvolvido para transmitir conteúdos institucionais, educativos e culturais de forma acessível, aproximando o cidadão das atividades legislativas.

O lançamento da nova ferramenta faz parte do processo de modernização institucional do Poder Legislativo. A iniciativa foi concebida com o propósito de fortalecer a conexão entre o Parlamento e a sociedade, constituindo-se como um canal estruturado para a divulgação das ações parlamentares de forma transparente, democrática e de fácil acesso.

A implementação de uma plataforma própria de streaming garante maior autonomia institucional da Casa na gestão e disponibilização de seus conteúdos multimídia. A medida reduz a dependência de plataformas comerciais externas que, por vezes, impõem restrições algorítmicas ou limitações à veiculação de conteúdos de natureza parlamentar e institucional.

Também será lançada a plataforma da Escola do Legislativo (Elero). O objetivo é fortalecer as ações da Escola, com a disponibilização de videoaulas, fóruns de discussão, trilhas de aprendizagem e ferramentas de avaliação. As plataformas já estão disponíveis para download, de forma gratuita, nas lojas de aplicativos.

Também será lançado a plataforma da Escola do Legislativo, com a disponibilização de vídeoaulas, fóruns de discussão, entre outros (Foto: Divulgação)

“Essas ferramentas representam mais uma etapa do processo de modernização da Casa. O ‘Fala Deputado’ é voltado à comunicação, à interação com a sociedade e à transmissão de sessões e eventos. Já a plataforma da Elero é direcionada à educação, com a oferta de cursos para servidores e para a população”, destacou o presidente da Casa, Alex Redano (Republicanos).

O lançamento das duas plataformas será realizado às 10h, no auditório da Assembleia Legislativa, com a presença de autoridades, servidores e representantes da imprensa. “A solução contempla um ecossistema digital integrado, com acesso via web, smartphones e Smart TVs, garantindo maior alcance aos conteúdos institucionais”, afirmou o secretário de comunicação social da Alero, Alessandro Lubiana.