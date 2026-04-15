Articulação da prefeitura antecipa asfalto da Expresso Porto para 2026

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 15/04/2026 às 11h25

Considerada uma das rotas mais estratégicas para o escoamento da produção do agronegócio em Rondônia, a Expresso Porto, com cerca de 35 quilômetros de extensão, é o principal acesso utilizado por caminhões que saem da BR-364, em Porto Velho, até o rio Madeira, de onde as cargas seguem para diversas regiões do mundo.

Apesar da importância logística, a estrada ainda é de chão batido, o que tem gerado transtornos constantes. Sem condições adequadas de trafegabilidade, milhares de caminhões carregados, principalmente de soja, acabam sendo obrigados a circular por vias urbanas da capital, deixando o trânsito mais pesado, perigoso e caótico para a população.

Diante desse cenário, a Prefeitura de Porto Velho iniciou, ainda em 2025, uma articulação para garantir a pavimentação da via. Inicialmente, a obra estava prevista para ser concluída apenas em 2030, após tratativas com a concessionária Nova 364.

No entanto, o prazo considerado longo demais pela gestão municipal levou a novas negociações. Com isso, o cronograma foi drasticamente reduzido, e a expectativa agora é de que o asfaltamento seja entregue já em 2026.

A antecipação é considerada um feito relevante e contou com a atuação conjunta da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Governo de Rondônia e de representantes do setor produtivo.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a Expresso Porto representa um dos principais corredores do desenvolvimento econômico do estado, o que exigiu um esforço contínuo para acelerar a execução da obra.

“Atualmente são muitos caminhões passando por dentro de Porto Velho, mas isso vai mudar. Conseguimos articular com o Ministério dos Transportes, ANTT, Nova 364 e membros do setor produtivo, e o que era para ser em 2030 vai acontecer já em 2026”.

Os serviços devem ser iniciados nos próximos meses. A expectativa é de que, após a conclusão, o trânsito da capital registre um salto significativo em qualidade, fluidez e segurança.