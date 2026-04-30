Alex Redano solicita apoio do Governo para Rodada de Negócios em Costa Marques

Por Mateus Andrade

Publicada em 30/04/2026 às 08h10

Parlamentar durante sessão legislativa da Alero (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao governo do estado, com cópia à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), solicitando apoio estrutural para a realização da Rodada de Negócios no município de Costa Marques.

O evento está previsto para os dias 13, 14 e 15 de agosto de 2026 e tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo local, estimular novos investimentos e impulsionar a economia regional.

De acordo com a indicação, a Rodada de Negócios será promovida em parceria entre a Prefeitura de Costa Marques e a Câmara de Vereadores, reunindo empresários, investidores e a população em geral em um ambiente voltado à geração de oportunidades comerciais e à valorização do potencial produtivo da região.

Alex Redano destacou a importância da participação do governo do estado na oferta de estrutura adequada para garantir o sucesso do evento, proporcionando melhores condições para expositores, participantes e visitantes.

O parlamentar também relembrou que uma edição semelhante, realizada em 2019 como prévia da Rondônia Rural Show, Internacional (RRSI) movimentou mais de R$ 8 milhões, evidenciando o impacto positivo de iniciativas desse porte para Costa Marques e municípios vizinhos.

“Nosso objetivo é apoiar ações que gerem emprego, renda e oportunidades para a população. Costa Marques tem grande potencial econômico e merece esse incentivo”, ressaltou Redano.

Foto: Rafael Oliveira