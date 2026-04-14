Alero presta homenagem ao gerente do Parque Estadual de Corumbiara, Raimundo Dimas Lima

Por Alexandre Almeida

Publicada em 14/04/2026 às 13h50

Ezequiel Neiva prestou homenagem ao sargento da Polícia Militar, Raimundo Dimas Lima (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

A Assembleia Legislativa de Rondônia realizou, no último sábado, homenagem ao gerente do Parque Estadual de Corumbiara e sargento da Polícia Militar, Raimundo Dimas Lima. A solenidade aconteceu no estande institucional da Casa de Leis durante a 3ª edição da Agrocom, em Cerejeiras, por proposição do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL).



Atualmente, Raimundo Dimas Lima exerce a função de gerente do Parque Estadual de Corumbiara, onde tem desenvolvido importantes projetos voltados à conservação ambiental e ao fortalecimento do turismo sustentável na região. Sua atuação tem sido reconhecida como essencial para a preservação de um dos patrimônios naturais mais relevantes do estado.



O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou o comprometimento do homenageado ao longo de sua trajetória profissional. “Raimundo Dimas é um exemplo de profissionalismo e dedicação ao serviço público. Seu trabalho à frente do Parque Corumbiara demonstra responsabilidade, conhecimento técnico e, acima de tudo, amor pelo que faz”, ressaltou.



Durante a homenagem, o parlamentar também relembrou a convivência com Raimundo Dimas Lima na Polícia Militar, enfatizando a parceria construída ao longo dos anos. “Tive a oportunidade de trabalhar ao lado do Raimundo na Polícia Militar e sei da sua seriedade, do seu caráter e do compromisso que sempre teve com suas funções. É uma parceria de longa data, marcada pelo respeito e pela confiança”, afirmou.



Ezequiel Neiva valorizou a trajetória e a contribuição do profissional para o estado de Rondônia. “O trabalho realizado por Raimundo Dimas no Parque Estadual de Corumbiara é referência em gestão ambiental. Esse reconhecimento é mais do que merecido, pois traduz anos de dedicação, zelo e compromisso com a preservação ambiental e com o desenvolvimento sustentável da nossa região”, concluiu.



Fotos: Thyago Lorentz