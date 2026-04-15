Alan Queiroz solicita obras de recuperação no trecho que liga Rio Pardo a Porto Velho

Por Jorge Fernando

Publicada em 15/04/2026 às 08h40

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) apresentou indicação ao governo de Rondônia, em extenso ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando, em caráter de urgência, a recuperação da Linha 67, que liga o distrito de Rio Pardo a Porto Velho. A solicitação surgiu após demanda do vereador Dr. Junior Queiroz (Republicanos), e prevê serviços como patrolamento, cascalhamento, elevação de trechos alagadiços, drenagem, limpeza lateral, além de reparos em bueiras e pontes, visando melhorar a trafegabilidade e garantir segurança à população local.

O distrito de Rio Pardo pertencente ao município de Porto Velho, experimenta a expansão de pequenas propriedades rurais, o que requer a manutenção das estradas para que os moradores locais circulem com segurança e que a produção agropecuária seja escoada como precisa. Por sua vez, faz necessário a recuperação das estradas de acesso ao Distrito e as propriedades rurais como forma de garantir trafegabilidade com segurança das pessoas bem como escoamento da produção em escala local.

Para o deputado Alan Queiroz, a indicação reforça o compromisso com a melhoria da infraestrutura rural e com a qualidade de vida da população. “A recuperação da Linha 67 é fundamental para garantir o direito de ir e vir das famílias, além de assegurar melhores condições para o escoamento da produção. Estamos falando de uma via essencial para a região, que precisa de atenção imediata para oferecer mais segurança e dignidade a todos que dependem dela”, destacou.

Em fala, o vereador Dr. Junior Queiroz enfatizou a atuação do deputado Alan Queiroz na atenção às demandas da população. “O deputado Alan Queiroz tem sido um grande parceiro do nosso município, sempre sensível às necessidades da comunidade. Essa indicação demonstra seu compromisso com quem vive e depende da via, buscando soluções rápidas para garantir melhores condições de tráfego e mais qualidade de vida para todos”, afirmou.

Vale destacar que essa é uma demanda encaminhada pelo gabinete do vereador Dr. Junior Queiroz (Republicanos), a partir de pleito apresentado por moradores da região. A solicitação evidencia a necessidade urgente de melhorias nas estradas rurais, garantindo melhor trafegabilidade, acessibilidade e segurança aos transeuntes, especialmente aos alunos da rede municipal de ensino, além de assegurar condições adequadas para o escoamento da produção local.