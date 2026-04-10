Águas de Buritis e MPRO debatem importância do saneamento e adesão à rede

Por Assessoria

Publicada em 10/04/2026 às 08h10

Com o objetivo de consolidar o saneamento básico como uma política pública central para a saúde e o desenvolvimento sustentável da cidade, representantes da Águas de Buritis reuniram-se, nesta quinta-feira (09), com a Dra. Ritiane Oliveira, promotora de justiça do Ministério Público de Rondônia (MPRO). O encontro, realizado na comarca de Buritis, reafirmou a importância da cooperação institucional para garantir avanços na infraestrutura e na qualidade de vida da população.

O encontro teve como pauta o fortalecimento do saneamento básico como política pública prioritária e a importância da adesão ao saneamento básico na região, cujo abastecimento já se encontra disponibilizado em toda área urbana da cidade.

Durante a reunião, foi enfatizado que o acesso ao saneamento não é apenas uma questão de infraestrutura, mas um direito fundamental que impacta diretamente a redução de doenças de veiculação hídrica, gera inclusão e dignidade, para além de cuidar do meio-ambiente.

A diretora-presidente da Águas de Buritis, Carolina Gregório, destacou que a consolidação dessa política pública é essencial para o desenvolvimento das cidades, em linha com o Marco Legal do Saneamento, garantindo que Buritis avance rumo à universalização dos serviços.

"O saneamento é a base para uma cidade saudável e sustentável. Sensibilizar os moradores sobre a importância da conexão é fundamental para garantir que a política pública que é o saneamento chegue a todos e que haja compreensão pela população que o ato de conectar-se à rede de água potável é um ato de cuidado com a própria família e com o futuro da nossa cidade", afirmou.

Guilherme Coeli, diretor executivo da Águas de Buritis, também participo do encontro e destacou a referência de Buritis em saneamento em Rondônia.

“Buritis é referência em saneamento no estado. Desde nossa chegada em 2015, construímos a infraestrutura de abastecimento do zero e, hoje, o sistema está plenamente disponível à população com indicadores expressivos, como um índice de controle de perdas que figura entre os melhores não só de Rondônia, mas do Brasil. Contudo, a adesão ao serviço é o que fará com que esses dados impactem, de fato, a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Esse desafio só será superado a várias mãos. Por isso encontros institucionais como este são fundamentais”, destacou.

O Diretor de Relações Institucionais da Aegea, Rinaldo Reis Lima, também esteve presente no encontro, reforçando que diálogos como esse são essenciais para que o saneamento avance.

Sobre a Aegea em Rondônia

A Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em Rondônia, a companhia atua com o objetivo de universalizar o acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário, nas cidades de Ariquemes, Buritis, Jaru, Pimenta Bueno e Rolim de Moura. As cinco concessões somam atendimento a cerca de 350 mil pessoas no estado.