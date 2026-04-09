Agrocom inicia com palestra de Roberto Rodrigues e reforça valorização do agronegócio em Cerejeiras

Por Alexandre Almeida

Publicada em 09/04/2026 às 16h25

Ezequiel Neiva recepcionou o palestrante Roberto Rodrigues em Cerejeiras (Foto: Alexandre Almeida I Assessoria Parlamentar)

A 3ª edição da Agrocom teve início nesta quinta-feira (9) com destaque para a palestra do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, em Cerejeiras. Ele abordou o tema “Perspectivas do Agronegócio Brasileiro” durante programação promovida pela Escola do Legislativo no estande da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).



A abertura reforçou o compromisso do evento em levar informação e conhecimento técnico aos produtores e participantes da feira. O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) destacou que sua atuação foi fundamental para garantir, mais uma vez, a presença de um palestrante de renome nacional. Segundo ele, o convite atende a uma demanda da organização da feira. “Mais uma vez a diretoria da Agrocom nos pediu e buscamos atender para que nosso agro possa ter as informações necessárias, visando o amplo crescimento”, afirmou.



Ezequiel Neiva também ressaltou a importância da participação da Escola do Legislativo no evento, enfatizando a oferta de conhecimento aos visitantes. “Agradeço ao nosso presidente da Casa de Leis, Alex Redano (Republicanos), e aos demais deputados por aprovarem a presença da Assembleia na Agrocom, pois esta é mais uma oportunidade de garantir aos participantes da feira a ampliação de seus conhecimentos por meio dos cursos promovidos pela Escola do Legislativo”, destacou.



O parlamentar ainda celebrou a realização da terceira edição da Agrocom, reforçando o papel do evento na valorização do agronegócio regional. “Procuramos valorizar o nosso agro para que possamos avançar cada vez mais. Expresso minha alegria ao ver o nosso agro pulsando e sendo reconhecido”, completou.





Ezequiel Neiva esteve presente na abertura da Agrocom 2026 (Foto: Alexandre Almeida I Assessoria Parlamentar)

A Agrocom segue até domingo em Cerejeiras, reunindo produtores, lideranças e a comunidade em uma programação voltada ao fortalecimento do agronegócio no Cone Sul de Rondônia.