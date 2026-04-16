Por Eli Batista

Publicada em 16/04/2026 às 13h50

Além de assegurar recursos financeiros para a execução de obras e para a realização de eventos, o deputado estadual Cirone Deiró participa de corridas de rua e outras iniciativas voltadas à saúde e ao lazer, realizadas em diversos municípios do Estado. “Escolhi cuidar das pessoas, estar no lugar onde elas estão, facilita essa aproximação e sabemos que nosso coração e nossa mente estão em sintonia com o lugar onde nossos pés pisam”, disse.

Ao lado da esposa Noeli Deiró, o deputado é presença constante nos eventos populares, desde o início de seu mandato na Assembleia Legislativa. O casal participou novamente, esse ano, da Corrida Integração do 4º Batalhão da Polícia Militar, realizada no último domingo, em Cacoal, e já confirmou presença na 1ª Corrida e Caminhada Autismo Run, que acontece na cidade no próximo dia 19.

Entre os eventos que contam com o apoio do deputado, estão as feiras agropecuárias e as festas de aniversário dos municípios rondonienses. Ele também é parceiro de entidades e equipes esportivas na realização de competições, aquisição de materiais e de passagens para viagens de atletas.

O apoio chega também às pessoas com deficiência. As ações passam pela realização de eventos, audiências públicas, criação de leis e estruturação de entidades. O deputado é parceiro do Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic), que foi contemplado, recentemente, com mais três salas de aula e mais dois banheiros adaptados e do Centro do Autismo, que recebeu equipamentos tecnológicos, por meio de recursos viabilizados por ele.

Ações concretas em diversos municípios

Cirone é um dos principais parceiros do Centro de Reabilitação em Equoterapia do município de Cerejeiras, projeto desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Dos R$ 800 mil já liberados para a execução da obra, R$ 500 mil foram assegurados pelo parlamentar.

A Escola Caminho de Luz, mantida pela APAE do município de Espigão do Oeste, também conta com o apoio de Cirone. O parlamentar destinou R$ 1.424.618,45 para a construção de novas salas de aula, reforma e outras melhorias na estrutura física da entidade.

O município de Alvorada do Oeste também conta com apoio, na construção de um centro para atendimento educacional da APAE, que vai oferecer sala de apoio psicopedagógico, recursos multifuncionais, além de outros espaços especializados no atendimento às pessoas com deficiência. O deputado viabilizou R$790.648,16 para a execução da obra.

Machadinho do Oeste oferece, desde 2025, um centro multidisciplinar para atender crianças com transtornos de aprendizagem. A instituição, denominada de Centro Acolher Professor Adalto Alexandre do Amaral Pereira, atende cerca de 160 alunos. Os recursos para a reforma do prédio, R$ 700 mil, também foram assegurados pelo deputado.

A APAE de Rolim de Moura também recebeu apoio do deputado. A entidade foi contemplada com um ônibus, para fazer o transporte de alunos.