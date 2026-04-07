7º Leilão Beneficente da APAE Vilhena vai sortear R$ 30 mil em prêmios e reforça campanha solidária

Por Ascom

Publicada em 07/04/2026 às 08h00

A solidariedade vai ganhar força em Vilhena entre os dias 9 e 12 de abril de 2026, com a realização do 7º Leilão Beneficente Amigos da APAE, uma importante ação que mobiliza a comunidade em prol de uma causa nobre: apoiar o trabalho essencial desenvolvido pela APAE no município.

Com o objetivo de arrecadar recursos para manter e ampliar os atendimentos oferecidos pela instituição, o evento chega com um grande atrativo: o sorteio de R$ 30 mil em prêmios, distribuídos da seguinte forma:

1 PIX de R$ 10 mil

2 PIX de R$ 5 mil

10 PIX de R$ 1 mil

A participação é simples e acessível. Cada cota custa apenas R$ 50,00, e toda a arrecadação será revertida para as atividades da APAE, que desempenha um papel fundamental no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, promovendo inclusão, qualidade de vida e dignidade.

Para participar e contribuir, os interessados podem realizar a doação via PIX, utilizando a chave CNPJ:

04.390.761/0001-58, também disponível por meio de QR Code na divulgação oficial do evento.

Mais do que concorrer a prêmios, a iniciativa fortalece o espírito de união e solidariedade da população. Cada contribuição representa apoio direto à continuidade dos serviços prestados pela instituição.

A campanha conta com o apoio do deputado estadual Luizinho Goebel, reforçando o compromisso com ações sociais que impactam positivamente a vida de muitas famílias.

“Participe e ajude a APAE a continuar transformando vidas”, destaca a campanha.

Mais informações podem ser obtidas com os organizadores e pontos de venda autorizados. A expectativa é de grande adesão, consolidando o leilão como uma das principais ações beneficentes da região.