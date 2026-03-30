Zelensky afirma que Rússia monitorou base dos EUA antes de ataque do Irã

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 30/03/2026 às 15h31

A Rússia pode ter captado ao menos três imagens de satélite de uma base aérea dos Estados Unidos na Arábia Saudita poucos dias antes de um ataque do Irã ao local, que deixou soldados norte-americanos feridos. A informação é da inteligência ucraniana e foi divulgada pelo presidente Volodymyr Zelensky em entrevista à NBC News.

“Eu acho que é do interesse da Rússia ajudar os iranianos. E eu não acredito, eu sei que eles compartilham informação”, afirmou no sábado, 28 de março, após uma reunião no Qatar. “Eles ajudam os iranianos? Claro que sim. Quanto eu acredito nisso? 100%.”

Na mesma entrevista, Zelensky citou um relatório da inteligência ucraniana segundo o qual satélites russos teriam registrado imagens da Base Aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, nos dias 20, 23 e 25 de março. No dia seguinte à última captura, o Irã lançou o ataque contra a base, que abriga tropas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita.

Vários militares norte-americanos ficaram feridos, segundo duas autoridades dos Estados Unidos, mas nenhum corre risco de vida.

Na avaliação do presidente ucraniano, a sequência de imagens feitas pelos russos pode indicar algum nível de apoio ao planejamento da ofensiva.

“Nós sabemos que, se eles capturam imagens uma vez, estão se preparando. Se capturam uma segunda vez, é como uma simulação. Na terceira vez, significa que em um ou dois dias vão atacar”, disse, sem apresentar provas das informações. A NBC News ressalta que não conseguiu verificar os dados.

A possível troca de informações entre Rússia e Irã não é inédita. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, já havia acusado Moscou de colaborar com Teerã. “Estamos vendo que a Rússia está ajudando o Irã com informações para atingir americanos, para matar americanos”, disse à margem de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G7, em Cernay-la-Ville, perto de Paris, na sexta-feira, 26 de março. Segundo ela, os russos também estariam fornecendo drones aprimorados ao Irã.

Desde o início do conflito, a Rússia critica a ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra Teerã, classificando como “infundada” a justificativa apresentada por Donald Trump e afirmando que as ações colocaram o Oriente Médio “em um abismo”.

Na entrevista, Zelensky também disse estar preocupado com a possibilidade de armas enviadas pelos Estados Unidos à Ucrânia serem desviadas para o conflito no Oriente Médio.

“Estou muito preocupado. Espero que os Estados Unidos não cometam esses erros”, afirmou, destacando que o envio de armamentos pelos aliados ocidentais é essencial para que Kiev continue se defendendo de Moscou.