Vítimas baleadas em Machadinho são socorridas após ataque ligado a facção

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/03/2026 às 08h50

Duas pessoas feridas por disparos de arma de fogo foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Machadinho D’Oeste na manhã deste domingo (29), após um ataque registrado na Avenida Rivelino Campos, no município localizado no interior de Rondônia.

O atendimento foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestaram os primeiros socorros no local antes da remoção das vítimas. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde delas.

A ocorrência foi classificada como tentativa de homicídio e passou a ser apurada pelas autoridades policiais, que buscam esclarecer as circunstâncias e identificar os envolvidos.

De acordo com relatos iniciais, o crime pode ter sido motivado por vínculo com facção criminosa. Uma das vítimas teria informado que uma mulher, com quem mantinha relacionamento anterior, chegou acompanhada de dois homens supostamente ligados a um grupo criminoso. Em seguida, os suspeitos efetuaram disparos contra o homem e a mulher atingidos.

A investigação segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das diligências.

Com informações do machadinhoonline