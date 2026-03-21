Vídeo documentário sobre a cultura da comunidade indígena Sabanê é exibido em aldeias de Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 21/03/2026 às 10h38

O vídeo documentário “Saberes Ancestrais: Cultura e Tradição da Comunidade Sabanê” foi exibido nas aldeias Sowainte e Capitão Kina, localizadas no município de Vilhena, promovendo um encontro entre memória, identidade e pertencimento.

Com roteiro e direção da jornalista e documentarista Andréia Machado, a produção tem sete minutos de duração e classificação livre. A direção de som é assinada por Marcio Guilhermon, enquanto a direção de fotografia, captação de imagens e edição ficaram a cargo do fotógrafo Washington Kuipers. O documentário também conta com interpretação em Libras, ampliando o acesso e reforçando o compromisso com a inclusão.

O curta apresenta um olhar sensível e de abordagem etnográfica sobre os ritos, práticas culturais e saberes tradicionais do povo indígena Sabanê, destacando a importância da preservação de sua cultura ancestral. As exibições aconteceram nos dias 21 e 22 de fevereiro, nas próprias aldeias onde o documentário foi gravado, fortalecendo o vínculo entre a obra e a comunidade. A iniciativa proporcionou aos moradores a oportunidade de se reconhecerem na narrativa audiovisual, reafirmando o protagonismo indígena na construção e difusão de suas próprias histórias.

Segundo Andréia Machado, o principal objetivo do filme é valorizar a identidade cultural do povo Sabanê e contribuir para o reconhecimento de seus saberes ancestrais. A diretora também destacou a receptividade da comunidade durante o processo de produção e lançamento, ressaltando a importância das parcerias locais e sinalizando a continuidade de novos projetos culturais na região.

“Quero expressar minha profunda gratidão à comunidade Sabanê por ter aberto suas portas, seus lares e, principalmente, seus saberes para a construção deste documentário. Foi uma experiência de muito aprendizado, respeito e troca. A confiança de vocês tornou esse trabalho possível, e me sinto honrada por poder contribuir, ainda que de forma simples, para o registro e a valorização dessa cultura tão rica e ancestral. Muito obrigada a todos e todas que participaram, acolheram a equipe e acreditaram nesse projeto. Seguimos juntos, fortalecendo a cultura e dando visibilidade às histórias que precisam ser contadas”, disse Andréia Machado.

Após as exibições, foram realizadas rodas de conversa com a participação de moradores e do sociólogo Marcio Guilhermon, criando um espaço de diálogo, escuta e troca de experiências. As discussões abordaram os temas apresentados na obra e reforçaram a importância do audiovisual como ferramenta de reflexão e fortalecimento comunitário.

O projeto foi contemplado pelo Edital de Premiação nº 01/2025 – Inscrição de Propostas para realização de Atividades Culturais em Múltiplos Formatos, “Edital de Execução Cultural Anita Pietchaki”, no segmento de Audiovisual, Eixo I, Linha de Ação Curta-Metragem, promovido pela Fundação Cultural de Vilhena (FCV), com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, via Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Em breve, o documentário será disponibilizado gratuitamente na internet, permitindo que toda a população interessada tenha acesso à obra. A iniciativa busca ampliar o alcance do conteúdo, promovendo a valorização da cultura do povo Sabanê e possibilitando que mais pessoas conheçam e se conectem com seus saberes, tradições e modos de vida.