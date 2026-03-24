Veritá: Pesquisa em Rondônia aponta Marcos Rogério, Léo Moraes, Adailton Fúria e Expedito Netto liderando corrida ao governo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/03/2026 às 09h32

Pesquisa do Instituto Veritá divulgada nesta segunda-feira (23) aponta o senador Marcos Rogério (PL) na liderança da disputa pelo Governo de Rondônia nas eleições de 2026. O levantamento mostra ainda Léo Moraes (Podemos), Adailton Fúria (PSD) e Expedito Netto (PT) na sequência das intenções de voto.

No cenário estimulado — quando os nomes são apresentados aos entrevistados — Marcos Rogério aparece com 38,9% das intenções de voto válidas. Léo Moraes registra 20,2%, seguido por Adailton Fúria, com 18,8%, e Expedito Netto, com 10,6%.

Apesar de figurar entre os primeiros colocados, Léo Moraes não declarou publicamente que pretende disputar o Governo de Rondônia em 2026, sendo incluído no levantamento como uma das opções testadas junto ao eleitorado.

Os números indicam um cenário ainda aberto, com possibilidade de segundo turno, já que nenhum dos nomes atinge a maioria absoluta dos votos válidos.

O levantamento também revela alto índice de indecisão. Apenas 18,8% dos entrevistados afirmaram já ter um candidato definido, enquanto 81,2% disseram não saber em quem votar neste momento.

Na pesquisa espontânea, em que os eleitores mencionam livremente seus preferidos, Marcos Rogério também lidera, com 53,1% das citações válidas entre aqueles que indicaram algum nome. Adailton Fúria aparece em segundo lugar, com 29,6%, enquanto os demais nomes apresentam percentuais inferiores.

Outro indicador medido foi a segunda opção de voto, que aponta potencial de crescimento ao longo da pré-campanha. Nesse cenário, Adailton Fúria aparece com 26,1%, Léo Moraes com 24,3% e Marcos Rogério com 22,6%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 19 de março de 2026, com 1.220 eleitores em Rondônia. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RO-05454/2026 e foi realizado por iniciativa do próprio Instituto Veritá.