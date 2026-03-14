Vereadores de Itapuã aprovam reajuste do piso salarial dos professores autorizado pelo Lula

Por Assessoria

Publicada em 14/03/2026 às 09h57

Na Sessão Ordinária da Câmara Municipal da cidade, realizada na última quinta-feira (12), os vereadores aprovaram a Lei nº 03/2026, de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a adequação do vencimento dos Profissionais do Magistério da Educação Básica ao Piso Salarial Profissional Nacional. A proposição teve como objetivo estabelecer a adequação do vencimento básico em cima do reajuste autorizado pelo Poder Executivo Federal.

Os professores da rede básica de Itapuã do Oeste passarão a receber o valor de R$5.130,63 (cinco mil, cento e trinta reais e sessenta e três centavos), já na folha de pagamento referente ao mês de março, que incluirá, inclusive, a diferença de 5.4% do piso retroativo dos meses de janeiro e fevereiro, sendo este primeiro momento, o pagamento realizado em forma de complementação.

De acordo com a Presidente da Câmara, Vânia Alves(PSD), o piso será pago, por enquanto, como complementação até finalização dos ajustes do projeto do Plano de Carreira dos professores. “É importante esclarecer para a categoria que, o que foi aprovado não é o ideal, mas o possível, no atual contexto, já que o Plano de Carreira ainda está sendo discutido e ajustado. Assim que estiver pronto, nós iremos com toda a certeza aprovar para que o valor seja pago de forma integral ao salário de nossos professores”, explicou.

VEREADORES QUE FORAM A FAVOR DO PISO

Para o piso virar realidade, em Itapuã, era preciso a aprovação da maioria dos integrantes da casa. Foram a favor da categoria os seguintes vereadores: Kênia Carvalho (PP), Professora Ângela (AVANTE), Jairo Gomes (MDB), Fábio Júnior (AVANTE), Robson de Oliveira (PODEMOS), Serginho Veterinário (PSD) e Ailson Guerra (MDB).

A Sessão registrou a ausência da Vereadora Mineia Villa (MDB) que era contra a pauta e sua aprovação no dia, o que surpreendeu a categoria, já que a vereadora é professora de carreira do Município.