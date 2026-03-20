Veículo roubado em São Paulo é recuperado na fronteira entre Brasil e Bolívia

Por PM/RO

Publicada em 20/03/2026 às 08h50

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na recuperação e repatriação de um veículo com registro de roubo/furto durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, realizada na região de fronteira entre Brasil e Bolívia, no município de Guajará-Mirim (RO).

A ocorrência foi registrada no dia 19 de março de 2026, por volta das 11h21, no Porto Oficial, área central do município. A operação, voltada ao combate aos crimes transfronteiriços, contou com a atuação da Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a recuperação do veículo foi possível graças à cooperação entre forças brasileiras e bolivianas. A restituição do automóvel foi realizada por autoridades da Polícia Nacional Boliviana, por meio da unidade especializada DIPROVE, responsável por investigações relacionadas a veículos.

O automóvel recuperado é um Renault Captur 16 Bose, de cor branca, ano/modelo 2020/2021. Após verificação nos sistemas oficiais brasileiros, foi constatado que o veículo possuía restrição por roubo/furto, vinculada a uma ocorrência registrada no Estado de São Paulo no ano de 2020.

Ainda segundo o registro policial, o veículo foi localizado sem placas de identificação, situação frequentemente associada à tentativa de dificultar a fiscalização e a identificação por parte das autoridades. Após a confirmação da origem ilícita, o automóvel foi encaminhado ao pátio do Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira (NIIF-GEI), onde permanece à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.

A ação evidencia o modus operandi de organizações criminosas que atuam no furto e roubo de veículos, promovendo sua retirada do território nacional para países vizinhos, com o objetivo de dificultar a recuperação.

UNIDADES PARTICIPANTES DA OPERAÇÃO:

* Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON)

* Pelotão de Operações com Cães (BPCHOQUE)

* Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira (NIIF-GEI/SESDEC/RO)

* Polícia Nacional Boliviana – DIPROVE

A Operação Protetor das Fronteiras e Divisas é coordenada pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, e tem como objetivo intensificar o combate aos crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas, fortalecendo a segurança pública nas regiões de fronteira.

A população pode colaborar com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia do BPFRON: (69) 99985-0805 — (WhatsApp e ligações)