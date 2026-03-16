UNIR abre seleção para mestrado acadêmico em Administração

Por UNIR

Publicada em 16/03/2026 às 11h59

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) abriu a seleção para a turma de 2026 do Mestrado Acadêmico em Administração

(edital nº 01/2026). Com 13 vagas ofertadas no total, as inscrições estarão abertas do dia 23 de março a 17 de maio, de forma gratuita e exclusivamente online, via SIGAA (Acesse Aqui).

O Curso é gratuito, presencial e ofertado em período integral no Campus UNIR de Porto Velho, podendo incluir atividades virtuais e semipresenciais.

Vagas - O edital oferta 13 vagas no total, distribuídas em 10 vagas para ampla concorrência e 3 para ações afirmativas.

Quem pode se inscrever? O candidato deve possuir diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou de instituição de ensino superior oficialmente reconhecida (estrangeiros). Para se inscrever, o candidato deve anexar os documentos exigidos no edital diretamente no site do SIGAA.

Seleção - O processo seletivo é composto por avaliação do projeto de pesquisa, arguição do projeto de pesquisa e análise do Currículo Lattes.

Sobre o PPGA - O Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) tem como área de concentração Gestão e Sustentabilidade, desenvolvendo pesquisas voltadas à análise de organizações, estratégias, tecnologias, produção, economia e desenvolvimento sustentável, com ênfase na realidade amazônica.

Área de concentração e linhas de pesquisa – O Programa está organizado em uma Área de Concentração denominada Gestão e Sustentabilidade, estruturada em duas Linhas de Pesquisa: “Estratégia, Gestão e Tecnologia em Organizações”, voltada aos estudos sobre gestão e estratégia organizacional, organizações e desenvolvimento e inovação, bem como tecnologia e empreendedorismo; e “Gestão da Produção, Economia e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia”, que contempla pesquisas relacionadas à gestão da produção sustentável na Amazônia, gestão, economia e desenvolvimento regional, além de sustentabilidade, políticas públicas e recursos amazônicos.

Mestrado em Administração - PPGA

Inscrições: De 23 de março a 17 de maio, via SIGAA

Vagas: 13 vagas – 10 vagas para ampla concorrência e 3 para ações afirmativas

Público de interesse: portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou de instituição de ensino superior oficialmente reconhecida (estrangeiros)

Acesse o edital na íntegra e demais arquivos aqui.