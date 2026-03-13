Turismo da pesca de Rondônia ganha destaque em fórum nacional durante maior feira do setor na América Latina

Por Marina Espíndola

Publicada em 13/03/2026 às 10h46

Rondônia participa do 4º Fórum Nacional do Turismo da Pesca, evento realizado durante a Pesca & Companhia Trade Show 2026, considerada a maior feira do segmento na América Latina. O encontro acontece de 12 a 14 de março, no Distrito Anhembi, em São Paulo, e reúne representantes do setor público, empresários e especialistas para discutir estratégias de fortalecimento do turismo de pesca no país.

Durante o fórum, representantes do setor público e do trade turístico discutem o tema “Ações e estratégias para atrair o pescador estrangeiro para destinos de pesca brasileiros”, abordando infraestrutura, qualidade dos serviços e alinhamento com a legislação do setor — fatores considerados fundamentais para ampliar a presença do Brasil no mercado internacional do turismo de pesca.

Na programação, está prevista a condução do evento por Marcelo Claro, presidente do Pesca & Companhia Trade Show. O encontro também contará com a participação de Marcos Glueck, presidente da Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva (ANEPE), além de representantes da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e do Ministério do Turismo, que contribuirão para a construção de estratégias nacionais para o fortalecimento do setor.

RONDÔNIA COM ESTANDE NA FEIRA

Rondônia está presente no evento com um estande institucional, resultado de uma parceria do governo de Rondônia entre a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec). O espaço é dedicado à promoção dos atrativos turísticos do estado, com destaque para a pesca esportiva, segmento que vem ganhando força e projeção nacional.

No estande, são apresentados os principais destinos, a diversidade de espécies da região, experiências turísticas e iniciativas desenvolvidas por empreendedores e influenciadores do setor, evidenciando o potencial do estado para receber turistas brasileiros e estrangeiros interessados na pesca esportiva.

O superintendente estadual de Turismo, Gilvan Pereira destacou que a participação no evento representa uma oportunidade estratégica para posicionar Rondônia no cenário nacional e internacional do turismo de pesca. “O Pesca & Companhia Trade Show reúne os principais profissionais e investidores do setor. Estar presente nesse ambiente é fundamental para apresentar os diferenciais de Rondônia, como a abundância de espécies e a qualidade das experiências oferecidas. Nosso estande está sendo um espaço de divulgação e troca de conhecimento, fortalecendo o turismo de pesca como um importante vetor de desenvolvimento econômico para o estado”, ressaltou.

POTENCIAL ECONÔMICO E TURÍSTICO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o incentivo ao turismo de pesca faz parte da estratégia do governo para impulsionar o desenvolvimento regional e gerar novas oportunidades de negócios. “A pesca esportiva é um dos grandes diferenciais turísticos de Rondônia. Participar de um evento dessa magnitude fortalece a divulgação do nosso estado, amplia as oportunidades de parcerias e atrai novos investimentos. Estamos trabalhando para consolidar Rondônia como um destino referência nesse segmento, gerando emprego, renda e movimentando a economia local”, pontuou.

A participação no fórum também contribuirá para o debate sobre políticas públicas voltadas ao fortalecimento do turismo de pesca no Brasil. Ao final do encontro, será discutida a formação de uma comissão com representantes do setor produtivo, Embratur e Ministério do Turismo, com o objetivo de desenvolver um plano estratégico para ampliar a presença do país no mercado internacional da pesca esportiva.