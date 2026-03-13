Trump volta a ameaçar Irã e chama rivais de “canalhas desvairados”

Por Notícias ao minuto

Publicada em 13/03/2026 às 10h16

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma nova ameaça ao Irã nesta quinta-feira e afirmou que novas ações militares podem ocorrer em breve. Em publicação na rede social Truth Social, da qual é proprietário, o líder americano escreveu: “Observem o que vai acontecer com esses canalhas enlouquecidos hoje”.

Na mensagem, Trump afirmou que as forças militares iranianas estariam sendo destruídas durante o conflito. “A Marinha do Irã acabou, sua Força Aérea já não existe, e mísseis, drones e tudo o mais estão sendo eliminados. Seus líderes foram varridos da face da Terra”, declarou.

O presidente também mencionou o histórico de confrontos com o regime iraniano. “Há 47 anos eles matam pessoas inocentes ao redor do mundo, e agora eu, como 47º presidente dos Estados Unidos da América, estou acabando com eles. Que grande honra é fazer isso”, escreveu.

As declarações ocorreram poucas horas depois de autoridades iranianas afirmarem que um míssil disparado por grupos iraquianos aliados de Teerã teria atingido um avião de reabastecimento dos Estados Unidos, que caiu no oeste do Iraque com seis tripulantes a bordo.

O Comando Central das Forças Armadas americanas confirmou que a aeronave, um KC-135, caiu na região, mas afirmou que o acidente não foi causado por fogo inimigo nem por erro das próprias forças.

O conflito teve início em 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irã. Durante os ataques, morreu o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo iraniano desde 1989.

Em resposta, o Irã fechou o Estreito de Ormuz e passou a lançar ataques contra alvos em Israel, bases militares americanas e instalações em países da região, como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Também foram registrados incidentes envolvendo projéteis iranianos em Chipre e na Turquia.

Nesta quinta-feira, autoridades da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein relataram novos ataques iranianos em seus territórios, enquanto o conflito no Oriente Médio se aproxima da segunda semana.

O Ministério da Defesa saudita informou, na rede social X, que interceptou diversos mísseis em seu espaço aéreo. Segundo o comunicado, quatro foram abatidos nas regiões leste e central do país, seis em uma província oriental e outros sete tentavam entrar no espaço aéreo saudita. As autoridades não divulgaram os locais exatos das interceptações.

Nos Emirados Árabes Unidos, autoridades de Dubai informaram que destroços de uma interceptação bem-sucedida causaram pequenos danos na fachada de um prédio no centro da cidade. Não houve registro de feridos.

O episódio ocorre um dia após um drone cair próximo ao distrito financeiro de Dubai. O Irã havia ameaçado atingir instituições econômicas dos Estados Unidos, o que levou algumas empresas americanas a retirar funcionários do emirado.

Já no Bahrein, o Ministério do Interior orientou os moradores a manter a calma e procurar abrigo após o acionamento das sirenes de emergência, conforme comunicado divulgado na rede social X.