Trump sugere transformar Venezuela em estado dos EUA; entenda

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 18/03/2026 às 10h30

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sugerir que a Venezuela poderia se tornar o 51º estado americano após a vitória do país sobre os EUA na final do Clássico Mundial de Beisebol. A seleção venezuelana venceu por 3 a 2, em Miami, conquistando o título pela primeira vez.

Em uma publicação na rede Truth Social, Trump escreveu apenas “Estado”, reforçando comentários feitos anteriormente, quando já havia insinuado a possibilidade de anexação após a campanha da equipe no torneio.

A declaração ocorre em meio a um momento de aproximação diplomática entre os dois países. No início de março, o Departamento de Estado dos EUA anunciou um acordo com o governo interino venezuelano para restabelecer relações diplomáticas e consulares.

Poucos dias depois, autoridades americanas também reconheceram formalmente Delcy Rodríguez como chefe de Estado da Venezuela, após a captura do então presidente Nicolás Maduro.

A vitória da seleção venezuelana gerou grande repercussão dentro e fora do país. A líder da oposição María Corina Machado celebrou o título nas redes sociais, destacando o orgulho nacional.

Outros nomes da oposição também comemoraram o resultado, apontando o feito como um símbolo de união entre os venezuelanos, independentemente de posições políticas.

A classificação da Venezuela para a final já havia mobilizado o país, com manifestações de apoio e celebração em diferentes setores da sociedade.

O título inédito no beisebol reforçou o sentimento de identidade nacional em meio a um cenário político ainda marcado por tensões internas e mudanças nas relações internacionais.