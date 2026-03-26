Trump faz ameaça ao Irã e cobra acordo “antes que seja tarde demais”

Por Agência Brasil

Publicada em 26/03/2026 às 15h10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que o Irã precisa “levar as coisas a sério antes que seja tarde demais”, ao comentar a falta de acordo para encerrar o conflito iniciado em 28 de fevereiro.

Em publicação na rede Truth Social, Trump classificou os negociadores iranianos como “muito diferentes” e “estranhos”, e alertou que, sem um acordo, “não haverá volta e não vai ser bonito”.

Segundo ele, há uma contradição na postura do Irã. De um lado, autoridades estariam “implorando” por um acordo. De outro, afirmam publicamente que estão apenas “analisando a proposta” dos Estados Unidos.

Trump criticou essa posição e disse que ela é “falsa”, defendendo que o fim da guerra interessa ao próprio Irã, que, segundo ele, foi “militarmente aniquilado e sem qualquer possibilidade de recuperação”.

O presidente voltou a elevar o tom e pressionou o governo iraniano a negociar de forma “séria”.

As declarações contrastam com a versão oficial de Teerã. O ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araqchi, afirmou que não existem “negociações ou conversas” com os Estados Unidos, embora tenha reconhecido o envio de “mensagens” por parte de Washington, que não configurariam um diálogo formal.

Na mesma publicação, Trump também criticou a OTAN e afirmou que os Estados Unidos “não precisam da aliança para nada”.

“O países da OTAN não fizeram nada para ajudar [os Estados Unidos] contra a nação louca, agora dizimada, que é o Irã”, escreveu.

“Os Estados Unidos não precisam de nada da OTAN, mas ‘nunca se esqueçam’ deste momento muito importante na História”, acrescentou.

A Casa Branca, por sua vez, não confirmou se apresentou um plano de 15 pontos ao Irã para encerrar o conflito, mas indicou que existem contatos em andamento.

Segundo a emissora estatal iraniana Press TV, Teerã teria rejeitado a proposta por considerá-la “excessiva” e reiterado que pretende definir os próprios termos para o fim da guerra.