Trump diz que não enviará tropas ao Oriente Médio em meio à guerra com Irã

Por G1

Publicada em 19/03/2026 às 15h34

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (19) que não vai "colocar tropas em lugar nenhum" quando perguntado se estava planejando enviar soldados para a região do Oriente Médio em meio à guerra com o Irã.

"Não vou enviar tropas para lugar nenhum", disse Trump durante encontro com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi . "Se fosse o caso, certamente não diria. Mas não vou enviar tropas. Faremos o que for necessário para manter o preço."

Desde o início da guerra no Oriente Médio, os EUA vêm atacando o Irã por meio de bombardeios aéreos. A possibilidade de que tropas fossem enviada para uma ofensiva terrestre no conflito vem sendo avaliada pelo governo Trump, segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters na quarta-feira (18).

De acordo com as fontes, a Casa Branca avalia enviar milhares de militares em uma possível nova fase do conflito com o Irã.

Entre as alternativas discutidas está garantir a passagem segura de petroleiros pelo Estreito de Ormuz, principalmente com uso de forças aéreas e navais.

Fontes afirmaram, no entanto, que a missão também pode envolver o envio de tropas à costa iraniana, com a possibilidade de deslocar forças terrestres para a Ilha de Kharg, responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã.