Trump adia prazo sobre Ormuz e suspende ataques por cinco dias

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 23/03/2026 às 15h43

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira a prorrogação do prazo para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz. Ao mesmo tempo, afirmou que o país vai suspender, por cinco dias, os ataques a usinas de energia iranianas.

A decisão foi divulgada poucas horas antes do fim do ultimato dado no domingo, que previa medidas mais duras caso a rota marítima não fosse liberada.

Em publicação nas redes sociais, Trump afirmou que os dois países tiveram “conversas muito boas e produtivas”, indicando a possibilidade de uma solução para o conflito. Segundo ele, as negociações devem continuar ao longo da semana.

Apesar da declaração, o governo norte-americano não detalhou o conteúdo das conversas, e até o momento o Irã não confirmou oficialmente qualquer negociação com os Estados Unidos.