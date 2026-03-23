TRT-14 movimenta quase R$ 4 milhões em acordos durante campanha “Elas em Pauta”

Por TRT14

Publicada em 23/03/2026 às 16h42

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) , divulgou os resultados da campanha “Elas em Pauta”, realizada de 9 a 13 de março de 2026.

Durante o período, o mutirão promoveu 464 audiências e resultou em 141 acordos homologados em processos envolvendo mulheres como parte. Ao todo, foram movimentados R$ 3.814.190,20 em valores conciliados, com índice geral de 30,39% de conciliação, beneficiando diretamente 1.933 pessoas.

No 1º grau de jurisdição, foram realizadas 403 audiências, com 122 acordos firmados, totalizando R$ 2.945.585,42 e índice de 30,27% de conciliação. Já no segundo grau, ocorreram 61 audiências, com 19 acordos, que somaram R$ 868.604,78, alcançando 31,15% de conciliação.

A campanha mobilizou todas as 32 Varas do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, além de Gabinetes, Secretarias Unificadas, Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejuscs) de 1º e 2º graus, Núcleo de Justiça 4.0 e a Secretaria-Geral Judiciária.

O presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, destacou a relevância da iniciativa. “Os resultados expressivos alcançados demonstram o comprometimento de magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) com a promoção da cultura da paz e da solução consensual de conflitos. Mais do que números, os dados refletem o papel da Justiça do Trabalho na construção de uma sociedade mais justa, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente os que tratam da igualdade de gênero e do acesso à justiça”, afirmou.

Quer conciliar?

Pessoas e empresas com processos em tramitação na Justiça do Trabalho ainda podem solicitar a inclusão de seus casos em pauta de conciliação. O pedido pode ser feito diretamente na Vara do Trabalho onde o processo tramita ou por meio de advogado(a).

Mesmo processos sem decisão final podem ser conciliados, permitindo que as partes cheguem a um acordo com a mediação da Justiça do Trabalho.

>> Acesse aqui o Balcão Virtual

Seu processo é do TRT-14? Clique aqui para incluí-lo na pauta da Conciliação!