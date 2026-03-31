TRE reprova contas do PRTB em Rondônia e determina devolução de recursos ao Tesouro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/03/2026 às 11h09

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) desaprovou a prestação de contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), referente ao exercício financeiro de 2023, e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional. A decisão foi tomada por unanimidade durante sessão plenária da Corte.

O processo envolve tanto o diretório nacional quanto o diretório estadual do PRTB em Rondônia, além de responsáveis pela movimentação financeira da legenda no período analisado. Entre os nomes vinculados ao processo estão dirigentes partidários que atuaram na gestão das contas no exercício de 2023.

Ao julgar o caso, o relator concluiu pela desaprovação das contas, entendimento que foi acompanhado pelos demais membros do tribunal. A decisão indica a identificação de irregularidades consideradas relevantes pela Justiça Eleitoral, ainda que os detalhes técnicos não tenham sido integralmente expostos na ata da sessão.

Com a decisão, o partido fica obrigado a devolver recursos públicos utilizados de forma irregular. Esse tipo de sanção costuma atingir valores oriundos do Fundo Partidário ou de outras fontes públicas vinculadas ao financiamento das atividades partidárias.

A desaprovação de contas pode ainda gerar consequências administrativas adicionais, como restrições no recebimento de novos recursos públicos e a necessidade de regularização contábil para exercícios futuros, conforme as regras da Justiça Eleitoral.