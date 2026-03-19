TRANSPOSIÇÃO: Atas nº 02 e nº 03 de 2026 são publicadas pela CEEXT

Por SINTERO

Publicada em 19/03/2026 às 14h36

O Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) informa que foram publicadas a Ata nº 02, de 11 de fevereiro de 2026, e a Ata nº 03, de 17 de março de 2026, ambas da Câmara de Julgamento de Rondônia, vinculada à Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima (CEEXT).

Nos documentos, constam os processos analisados e deliberados nas respectivas reuniões, dando continuidade aos trabalhos de avaliação dos pedidos de transposição para o quadro federal.

Nos documentos, constam os processos analisados e deliberados nas respectivas reuniões, dando continuidade aos trabalhos de avaliação dos pedidos de transposição para o quadro federal.

Acesse, abaixo, as Atas publicadas em 2026:

• Ata nº 01/2026

• Ata nº 02/2026

• Ata nº 03/2026