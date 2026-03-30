TJRO reúne parceiros para alinhar implantação do Programa Novos Caminhos em Rondônia

Por TJ/RO

Publicada em 30/03/2026 às 15h46

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) sediou no dia 30 de março de 2026, a primeira reunião de alinhamento voltada à implementação do Programa Novos Caminhos no município de Porto Velho. A iniciativa tem como objetivo ampliar oportunidades de inclusão social e profissional para adolescentes em situação de acolhimento institucional.

O Programa Novos Caminhos é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que visa promover a autonomia e o desenvolvimento de adolescentes e jovens em situação de acolhimento, por meio de ações voltadas à qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para o encaminhamento de adolescentes a vagas de aprendizagem e estágio, além da definição de perfis profissionais compatíveis com as demandas das instituições parceiras. Também foi pauta da reunião a estruturação de um fluxo contínuo de acompanhamento e monitoramento dos participantes do Programa, garantindo maior efetividade às ações desenvolvidas.

Entre os encaminhamentos definidos, destaca-se as visitas institucionais junto a parceiros estratégicos, com o objetivo de fortalecer a rede de apoio e ampliar a oferta de oportunidades aos adolescentes. As visitas contarão com a participação de representantes da Coordenadoria da Infância, da Vara de Proteção à Infância e Juventude, do Núcleo Psicossocial e do setor de governança (GGOV).

Outro ponto foi a divulgação de processo seletivo aberto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), que contempla vagas destinadas aos adolescentes vinculados ao Programa. A articulação para inscrição dos jovens será realizada em conjunto com as Unidades de Acolhimento, reforçando o compromisso com a inserção no mercado de trabalho.

Participaram da reunião, o coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Isaias Fonseca, o juiz auxiliar da Corregedoria, Marcelo Tramontini e as juízas Kerley Alcântara e Fernanda Paradela, a assistente social gestora do Programa junto ao CNJ Viviani Bertola, a psicóloga Maria de Fátima, e a assistente Social Marcia Lima. Além dos parceiros, também estavam presentes as coordenadoras de Unidade de Acolhimento que recebem os adolescentes nas instituições de acolhidas.