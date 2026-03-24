Terreno sujo com lixo, entulho e mato alto gera multa ao proprietário alerta prefeitura

Por Assessoria

Publicada em 24/03/2026 às 09h05

TERRENO LIMPO, CIDADE LIMPA! Aqui é da Prefeitura de Espigão d'Oeste, e a gente quer bater um papo reto com você, de cidadão pra cidadão. Sabe aquele terreno que tá esperando um carinho seu? Pois é, ele faz toda a diferença na cara do nosso bairro e na saúde de todo mundo.

Quem já tá com tudo em ordem, merece nosso aplauso!

Você que já roçou, varreu, cuidou do seu pedaço, tá fazendo mais do que obrigação. Tá mostrando amor pela cidade, protegendo sua família de mosquitos, evitando acidentes e valorizando a rua onde mora. Isso é ser espigãoense de verdade. A gente vê, a gente reconhece e a gente agradece de coração.

Agora, preciso te falar uma coisa importante, de amigo pra amigo:

Terreno com mato alto, lixo acumulado ou entulho abandonado não é só uma questão estética. É risco de dengue, é perigo pra quem passa, é desvalorização do bairro inteiro. E a lei não fecha os olhos pra isso.

Pela Lei Municipal nº 557/2000, nosso Código de Posturas, o proprietário é responsável por manter o terreno limpo e livre de focos de sujeira. O Capítulo VI trata da Higiene Pública, e o Capítulo XI deixa claro: quem não cuidar, leva multa, além de poder receber advertência e ter o imóvel autuado.

Mas ó, a gente não quer multar ninguém.

O que a gente quer é ver Espigão D'Oeste brilhando, com ruas limpas, bairros saudáveis e famílias tranquilas. A fiscalização existe, sim, mas o nosso desejo maior é que cada um faça a sua parte por consciência, não por obrigação.

Bora juntos nessa?

Se o seu terreno tá precisando de atenção, dá um tempo essa semana. Chama um vizinho, organiza em família, faz um mutirão. Cidade limpa não se faz só com lei. Se faz com gente que se importa. E você, com certeza, é uma dessas pessoas.

Um abraço e boa limpeza!