TECNOGAME: Prefeitura, em parceria, premia desenvolvedores de Porto Velho, com bolsas de até 100%

Por ascom

Publicada em 23/03/2026 às 08h00

A Prefeitura de Porto Velho, sob a gestão do prefeito Léo Moraes, reforça seu compromisso com a educação e a inovação ao elevar o nível da Tecnogame. A premiação de quatro bolsas de faculdade, em parceria com a Faculdade Sapiens, é um dos grandes destaques da feira gamer, criando oportunidades reais para jovens talentos. Mais do que competir, os participantes disputam a chance de investir no próprio futuro acadêmico e profissional.

Serão concedidas duas bolsas integrais de 100% para os competidores com melhor desempenho, reconhecendo talento, dedicação e inovação. Além disso, outras duas bolsas de 50% ampliam ainda mais as oportunidades, garantindo que mais jovens possam ingressar no ensino superior.

Os participantes, integrantes da Game Team, demonstram na prática suas habilidades em desenvolvimento de jogos, explorando criatividade, programação e trabalho em equipe.

A competição se consolida como uma vitrine de novos talentos prontos para o mercado.

Com foco no fortalecimento do cenário tecnológico em Porto Velho, a Tecnogame contribui diretamente para o crescimento do setor de games na região, incentivando a formação de profissionais qualificados e apaixonados pela área.

Com mais de 20 competidores nesta edição, o evento reforça seu impacto e relevância, consolidando-se como uma iniciativa que conecta talento, educação e oportunidade em um só lugar.