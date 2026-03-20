Tecnogame Brasil movimenta economia e abre portas para novos negócios em Porto Velho

Por Augusto Soares

Publicada em 20/03/2026 às 16h10

O Festival Tecnogame Brasil 2026, que acontece em Porto Velho neste sábado e domingo (21 e 22), vai muito além dos jogos eletrônicos para o público jovem. O circuito integra tecnologia, inovação e empreendedorismo, reúne startups, profissionais e entusiastas da transformação digital, mas não para por ai. A iniciativa inédita na cidade também movimenta a economia local em diversos setores.

O diretor de Desenvolvimento da Agência de Regulação e Desenvolvimento do município, Valdir Vargas, ressalta que além de promover experiências ligadas ao mundo digital e à economia criativa, o festival representa um passo estratégico para o desenvolvimento econômico de Porto Velho, na medida em que fortalece a qualificação profissional e a geração de novos negócios direta e indiretamente.

Devido a relevância do festival e sua ampla repercussão, tanto em Rondônia quanto nos estados vizinhos, o circuito vai contar com milhares de visitantes a Porto Velho, tornando-se oportunidade para diversos empreendedores.

Valdir Vargas ressalta que além de promover experiências ligadas ao mundo digital e à economia criativa

“Essa afluência impulsiona a economia local, especialmente nos setores de alimentação, hotelaria e turismo. Durante o festival, os visitantes têm a oportunidade de, simultaneamente, desfrutar da feira e contribuir para a movimentação econômica de Porto Velho”, afirmou.

Na avaliação de Valdir Vargas, essa dinâmica impulsiona a economia da cidade e ainda coloca em evidência a importância do desenvolvimento econômico promovido pelo festival.

“Adicionalmente, o circuito oferece possibilidades de capacitação, incluindo o sorteio de bolsas de estudo que visa a qualificação de nossos jovens nessa área da tecnologia, o que certamente dinamiza esse mercado de grande relevância”, completou.

Para o titular da Semtel, Paulo Moraes Júnior, “o Tecnogame não apenas vai impulsionar o mercado digital e tecnológico, como vai gerar vários ambientes de negócios, promover o lazer e a cultura, bem como fomentar a geração de renda para diversas famílias”.

LOCAL E ORGANIZAÇÃO

Circuito terá competições de e-sports, shows, debates, oficinas e arenas temáticas inovação

Organizado pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o Festival Tecnogame Brasil 2026 será realizado na Vila Privilege, antiga Talismã 21, zona Leste da capital rondoniense.

O circuito terá competições de e-sports, shows, debates, oficinas e arenas temáticas inovação, desenvolvimento de jogos, negócios e realidade virtual. Ainda contará com a presença de criadores de conteúdos de renome nacional e apresentação de vários painéis.

Além disso, haverá apresentação de projetos de inovação e tecnologia por startups locais, exposições de produtos, encontros com influenciadores, competições de e-sports,apresentações de K-pop e desfiles de cosplay, entre outras novidades. Ele coloca Porto Velho em evidência no cenário tecnológico e criativo.