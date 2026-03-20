Teatro Ruante realiza apresentação especial para acadêmicos da UNIR

Por ascom

Publicada em 20/03/2026 às 17h01

Narrativas que atravessam e marcam gerações, histórias que emocionam e provocam reflexão. Assim é o espetáculo “Das Raízes, Folhas e Flores que Compõem a Minha Carne”, do Teatro Ruante, que foi apresentado nesta quinta-feira, 19, a acadêmicos e professores da UNIR.

O monólogo, com atuação de Selma Pavanelli, comoveu o público presente. Duas histórias distintas, mas de luta, resistência e violência são contadas durante a apresentação e trazem a tona a trajetória que muitas mulheres enfrentam em seu cotidiano. Vivências diferentes, mas que se conectam por serem tão presentes ainda nos dias atuais em nossa sociedade.

Dirigido por Adailtom Alves o espetáculo é parte do projeto “Raízes, Folhas e Flores”, iniciativa que busca denunciar, conscientizar e abrir espaços de escuta sobre experiências frequentemente negligenciadas ou silenciadas na sociedade. A proposta é que o público consiga parar, se desligar da rotina corrida e ativar o modo de percepção da palavra.

Para Selma Pavanelli este projeto foi um grande desafio, desde o início, pois este é o seu primeiro monólogo e um trabalho diferente do que já vem sendo realizado pelo grupo. “Foi uma experiência diferente e por muitas vezes solitária e a experiência de mais de quatro décadas foi essencial para a realização deste espetáculo”.

O projeto, que foi contemplado no Edital nº 10/2024/SEJUCEL-SIEC – Fomento para Produção de Artes Integradas Rondoniense com apresentações gratuitas.

No dia 24 de março a apresentação será realizada para a comunidade surda. A apresentação será no Espaço Cultural Tenda dos Fundos a partir das 19h30.

Sinopse

O espetáculo “Das Raízes, Folhas e Flores que Compõem a Minha Carne” dá voz às experiências de mulheres brasileiras, evidenciando como gênero, raça e classe moldam e atravessam as existências. Por meio de histórias sensíveis e contundentes, a obra propõe uma reflexão sobre as dores de mulheres urbanas e da floresta. Marcadas na carne, tais vivências revelam momentos de florescimento e profundas feridas, resultado das violências e desigualdades que acompanham o ser mulher em nossa sociedade. A programação conta com acessibilidade em Libras e tem classificação indicativa de 12 anos.

Ficha técnica

Atuação: Selma Pavanelli

Dramaturgia e direção: Adailtom Alves

Narração off e música “Raiz de Ser”: Izabela Lima

Produção executiva: Stephanie Matos

Músicas: Izabela Lima e Teatro Ruante

Iluminação e operação: Gabriel Corvalan

Operação de som: Thaissa Silva

Cenografia: Adailtom Alves, Aníbal Pacha, Ismael Barreto e Selma Pavanelli

Cenotécnico: Ismael Barreto

Confecção de boneco e orientação de manipulação: Aníbal Pacha

Figurino: Aníbal Pacha

Costureira: Marilea Aguiar (Blá)

Assistência de produção: Adrieli Lara e Thaissa Silva

Arte do espetáculo: Flávio Dutka

Designer gráfico: Maycon Moura

Assessoria de imprensa: Eliane Viana Araujo

Coordenação de acessibilidade: Victor Kopashi

Intérpretes de Libras: Isle Trajano de Oliveira e Talita Barbosa Bicalho do Carmo

Realização: Teatro Ruante

Agradecimentos: O Imaginário, Espaço Cultural Tapiri, Curso de Teatro da UNIR, Espaço Cultural Tenda, Associação Cultural Peripécias e Samir Rural.

Serviço

Espetáculo “Das Raízes, Folhas e Flores que Compõem a Minha Carne”

Com Teatro Ruante (RO)

Temporada: 26 a 29/03/26

Horário: 19h30

Local: Espaço Cultural Tapiri

Endereço: Rua Franklin Tavares, 1353 – Pedrinhas

Reserva de ingressos: https://bit.ly/40rzcgU

Lugares disponíveis por apresentação: 60