“Te amo tanto”: Virginia Fonseca publica fotos românticas com Vini Jr. na Espanha

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 10h19

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou nas redes sociais registros de um momento romântico ao lado do jogador Vini Jr., de 25, durante estadia na Espanha. A publicação foi feita na noite de sábado (14) e mostra o casal em clima de carinho, com fotos abraçados e trocando beijos.

Na legenda do post, Virginia fez uma declaração ao atacante do Real Madrid. “Te amo tanto”, escreveu. O jogador respondeu na própria publicação e também demonstrou afeto. “Te amo muito”, comentou Vini Jr.

Nas imagens divulgadas, a empresária aparece usando um look ousado, com lingerie preta aparente. Ela contou que parte das peças utilizadas no visual eram do próprio namorado. “Bermuda, jaqueta, colares e cinto do meu gato [risos]. Patrocinou o look hoje”, brincou a influenciadora.

O encontro aconteceu no mesmo dia em que o Real Madrid venceu o Elche por 4 a 0. Virginia acompanhou a partida no estádio e torceu pelo atleta durante o jogo.

O relacionamento entre os dois se tornou público em outubro do ano passado, após meses de especulações. Os primeiros rumores de romance surgiram em julho. Esse é o primeiro namoro assumido por Virginia desde o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, anunciado em maio de 2025.

Virginia e o cantor são pais de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.