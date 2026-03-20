Suspeito morre após sacar arma e investir contra policiais em Espigão

Por Conexão Rondônia

Publicada em 20/03/2026 às 08h40

Um homem que conforme as autoridades é conhecido como “Kong” ou “Mata Rindo”, morreu após uma ação da Polícia Militar no município de Espigão do Oeste. O fato aconteceu na noite desta quinta-feira, 19 de março, no bairro Liberdade, nas proximidades do cemitério.

Segundo informações preliminares, a Polícia Militar tentou realizar a abordagem do indivíduo para o cumprimento de mandado de busca e prisão. Durante a ação, o suspeito, que estava em posse de um revólver calibre .38, teria sacado a arma e indo contra as equipes policiais, que revidaram.

O homem é apontado como autor de duas tentativas de homicídio ocorridas no dia 07 de fevereiro de 2026, no município de Cacoal.

O mesmo foi socorrido e encaminhado ao hospital de Espigão do Oeste, mas não resistiu aos ferimentos e acabou indo a óbito.

A operação policial que foi coordenada pelo Núcleo de Inteligência e do Patamo do 4°BPM, ocorreu de forma simultânea nas cidades de Pimenta Bueno, Cacoal, Espigão do Oeste e Ji-Paraná, como parte de uma ação integrada das forças de segurança.

A equipe do site Conexão Rondônia segue acompanhando o caso e trará novas informações assim que forem confirmadas pelas autoridades.