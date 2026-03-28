Suspeito é detido por moradores após tentativa de furto em residência

Por Rondonianews.com

Publicada em 28/03/2026 às 08h50

Um homem foi detido por moradores após tentar furtar uma residência na zona rural de Rolim de Moura, na sexta-feira (27). O caso aconteceu na RO-010, nas proximidades da Linha 172.

De acordo com informações, o suspeito foi flagrado tentando invadir uma casa no local. Populares perceberam a ação e conseguiram conter o homem até a chegada da Polícia Militar, que foi acionada imediatamente.

Ainda segundo relatos, o indivíduo já é conhecido por envolvimento em outras ocorrências na região. Após ser detido, ele foi encaminhado para a UNISP de Rolim de Moura, onde ficou à disposição da Justiça.

A rápida ação dos moradores foi fundamental para impedir o crime e garantir que o suspeito fosse entregue às autoridades.