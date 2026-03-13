Startup Day em Porto Velho passa a integrar a Tecnogame Brasil 2026

Por sebrae

Publicada em 13/03/2026 às 15h46

Evento do Sebrae mantém agenda em Rondônia e terá edição na capital dentro de festival dedicado à tecnologia, games e inovação

O Startup Day 2026, iniciativa nacional voltada ao fortalecimento do ecossistema de inovação, terá uma atualização na programação em Rondônia. Em Porto Velho, a 12ª edição do evento passa a integrar a agenda da Tecnogame Brasil 2026, ampliando a conexão entre empreendedorismo inovador, tecnologia e cultura digital.

Na capital, o Startup Day será realizado no dia 21 de março, dentro da programação do festival, que acontece nos dias 21 e 22 de março e reúne atividades voltadas a games, tecnologia, inovação e cultura digital.

A programação ocorrerá na Villa Privilege, espaço que receberá fãs de e-sports, criadores de conteúdo, estudantes e profissionais da área tecnológica. A integração entre as iniciativas amplia o alcance das ações voltadas ao empreendedorismo inovador e fortalece o ambiente de inovação no estado.

Promovido pelo Sebrae em Rondônia, o Startup Day reúne empreendedores, startups, especialistas e interessados em inovação para momentos de troca de conhecimento, networking e apresentação de tendências do setor. A realização do evento segue confirmada no estado, com a mudança concentrada apenas na edição da capital.

Quem se inscrever para o Startup Day em Porto Velho também terá acesso à programação da Tecnogame no dia 21 de março. Para esta edição, serão disponibilizadas 500 vagas aos participantes.

A entrada no festival será solidária, mediante a doação de três quilos de alimentos não perecíveis, destinados a projetos sociais. A Tecnogame Brasil 2026 é organizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Porto Velho (Semtel).

A atualização da programação reforça a estratégia de conectar iniciativas de empreendedorismo e inovação a eventos que mobilizam diferentes públicos ligados à tecnologia, ampliando oportunidades de aprendizado, networking e desenvolvimento de novos negócios.

As inscrições para participar do Startup Day podem ser realizadas pelo site sebrae.ro/startupday.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).