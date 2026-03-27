Startup Day 2026 reúne participantes em Cacoal e fortalece inovação no agro

Por Sebrae-RO

Publicada em 27/03/2026 às 15h01

O município de Cacoal foi palco, no último dia 21, de mais uma edição do Startup Day 2026, evento nacional voltado ao fortalecimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo. Realizada na sede da OAB Cacoal, a iniciativa reuniu mais de 140 participantes entre estudantes, empreendedores, produtores rurais e representantes de instituições.

Mais do que números, o encontro consolidou-se como um espaço de conexão, troca de conhecimento e geração de oportunidades, com foco estratégico na inovação aplicada ao agronegócio. O evento reforçou o protagonismo de Rondônia no cenário produtivo e evidenciou o potencial da região como um polo emergente de desenvolvimento tecnológico e empreendedor.

Um dos destaques da programação foi a participação da palestrante de nível nacional, Danielle Leonel, que trouxe reflexões sobre o futuro do agro brasileiro e o papel crescente de estados como Rondônia nesse contexto.

“Participar do Startup Day Cacoal foi uma experiência marcante. O futuro do agro brasileiro já não está restrito às regiões tradicionais, e Rondônia se consolida como uma realidade dinâmica, com avanços em produtividade, tecnologia e eficiência.

O que mais me impactou foi ver essa transformação acontecendo no evento, com alto engajamento, diversidade de ideias e compromisso com a inovação. Saio ainda mais convicta de que a inovação será o principal motor para consolidar regiões emergentes no centro das decisões do agro brasileiro”, destacou.

Além das palestras, o evento promoveu um ambiente dinâmico de interação entre os participantes, fortalecendo conexões e incentivando o desenvolvimento de soluções alinhadas à realidade local.

De acordo com Robson Fabre, analista técnico do Sebrae em Cacoal e gestor de inovação local, a construção do evento foi pensada de forma estratégica, acompanhando o momento de transformação vivido pela região.

“A proposta foi criar um ambiente de conexão entre empreendedores, produtores, instituições e iniciativas que já vêm incorporando tecnologia no território. Um dos diferenciais desta edição foi a construção em rede, com atuação integrada entre Sebrae e parceiros, o que foi essencial para mobilizar o público e qualificar o debate”, afirmou.

A realização contou com a atuação conjunta de parceiros institucionais, reforçando a importância da colaboração para o fortalecimento do ecossistema de inovação.

O apoio do Sebrae ao Startup Day integra sua estratégia de promover o desenvolvimento dos pequenos negócios e estimular a geração de novas oportunidades. A instituição atua como agente articulador, conectando diferentes atores e criando um ambiente propício para o surgimento de ideias inovadoras.

A iniciativa beneficia diretamente empreendedores, produtores rurais, estudantes e profissionais interessados em desenvolver novos negócios, além de startups em fase inicial que encontram no evento oportunidades de validação de ideias, acesso a conhecimento estratégico e ampliação de networking.

De forma indireta, os impactos alcançam instituições de ensino e o ecossistema de inovação local, fortalecendo conexões, estimulando a cultura empreendedora e incentivando a adoção de tecnologias no agronegócio. A médio e longo prazo, os resultados se refletem no aumento da competitividade, na geração de renda e no desenvolvimento sustentável da região.