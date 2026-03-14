Sistema de abastecimento de Buritis recebe equipamento para dar mais estabilidade à operação

Por ROLNEWS

Publicada em 14/03/2026 às 09h26

Equipamento instalado atua aumentando a pressão e a vazão de água tratada em redes de distribuição beneficiando regiões mais altas e distantes da Estação de Tratamento.



O sistema de abastecimento de água de Buritis está recebendo um novo reforço com a instalação de um booster na região da captação de água bruta, na RO-460. O equipamento, que funciona como um conjunto de bombas, atua aumentando a pressão e a vazão de água tratada em redes de distribuição. Garantindo que a água chegue com mais força em locais altos ou em regiões mais distantes da ETA.

A etapa de interligação do booster ao sistema teve início ainda no mês de janeiro. As equipes seguem trabalhando nas conexões finais e finalizando a implantação do conjunto de bombeamento, com previsão de conclusão para as próximas semanas.



O novo equipamento representa uma melhoria na prestação de serviços, especialmente em regiões mais altas, como é o caso do Setor 7.



“Esse novo equipamento dá mais estabilidade à operação, regiões mais altas são sempre um desafio no fornecimento de água tratada não apenas em Buritis, mas em qualquer lugar do Brasil. Investindo em tecnologia de ponta, nós garantimos que o sistema funcione de maneira eficaz. Com o novo sistema, o abastecimento se torna mais regular, beneficiando áreas mais afastadas ou garantindo a eficácia do sistema em horários de maior demanda, garantindo segurança à população”, explica Guilherme Coeli, diretor executivo da Águas de Buritis.



A implantação do booster integra um conjunto de investimentos voltados à ampliação e modernização do sistema em Buritis, com orçamento de R$ 2,4 milhões a serem aplicados ao longo do ano e que asseguram melhorias ao serviço prestado à população. Entre 2024 e 2025 o sistema de distribuição de água alcançou a universalização. Com cerca de 4.635 ligações executadas. Atendendo toda a população urbana.