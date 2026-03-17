SINTERO remarca assembleias simultâneas da rede estadual para 27 de março nas 11 regionais do Sindicato

Por SINTERO

Publicada em 17/03/2026 às 14h16

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) informa à categoria que a Assembleia Geral da rede estadual, anteriormente convocada para o dia 24 de março, foi remarcada para o dia 27 de março.

A alteração ocorre porque a reunião de negociação com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), inicialmente prevista para 20 de março, foi remarcada pelo novo secretário da pasta, Massud Neto, para o dia 25 de março.

Como a assembleia tem como objetivo apresentar à categoria o resultado da negociação e deliberar sobre os encaminhamentos da Pauta de Reivindicações, a direção do SINTERO avaliou ser necessário reorganizar o calendário, garantindo que os trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso às informações atualizadas.

Dessa forma, a assembleia está marcada para o dia 27 de março, às 9 horas, mantendo o formato presencial e simultâneo nas regionais do sindicato.

Entre os principais pontos que serão debatidos na negociação e apresentados à categoria estão:

- Implantação do Piso Nacional (5,4%) para professor e técnico;

- Progressões geométricas;

- Ampliação do teto do auxílio-deslocamento;

- Correção da diferença entre N1 e N2;

- Descongelamento de direitos;

- Licenças-prêmio em pecúnia

- Lei de recesso para os técnicos;

- Intervalo (recreio) na jornada de trabalho dos professores.

O SINTERO reforça que a participação da categoria é fundamental para analisar o resultado da negociação com o governo e definir coletivamente os próximos passos da luta em defesa da educação pública e da valorização profissional.