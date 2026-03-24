SINTERO: Regional Norte abre agendamento para atendimento psicológico gratuito a profissionais da educação

Por SINTERO

Publicada em 24/03/2026 às 14h15

Os profissionais da educação já podem garantir atendimento psicológico gratuito oferecido pela Regional Norte, em parceria com a Secretaria de Cultura, Política Social e Saúde do Trabalhador do SINTERO. O agendamento é simples e pode ser feito online: https://forms.gle/uUTYT4igyoFXUmLX9

A iniciativa surge como uma resposta às pressões e desafios enfrentados diariamente por quem atua nas escolas. Mais do que um serviço, o espaço foi pensado como um ponto de apoio emocional, acolhimento e cuidado para a categoria.

Os atendimentos acontecerão na sede social do SINTERO, localizada na Rua Curimatã, nº 129, Lagoa, às terças, quartas e quintas-feiras, das 15h às 18h, e são voltados a todos os trabalhadores da educação filiados ao SINTERO.

Com escuta qualificada, sigilo e um ambiente livre de julgamentos, o atendimento psicológico permite que os servidores expressem sentimentos, aliviem tensões e encontrem caminhos para lidar com as pressões do dia a dia.

"Nosso objetivo é oferecer um espaço seguro onde cada profissional da educação possa se sentir ouvido e apoiado. Sabemos que o dia a dia é desafiador, e cuidar da saúde mental é essencial para que todos possam seguir exercendo seu trabalho com equilíbrio e bem-estar", destaca a direção da Regional Norte.