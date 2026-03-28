Por SINTERO

Publicada em 28/03/2026 às 08h21

No dia 27 de março de 2026, o SINTERO promoveu assembleias gerais simultâneas com a rede estadual, com o objetivo de apresentar informes e debater pautas que impactam diretamente a categoria.

Os pontos apresentados têm origem na reunião realizada em 25 de março pela Diretoria Executiva do SINTERO com Massud Badra, novo secretário da Seduc, e a equipe técnica da secretaria.

Confira os principais pontos discutidos:

Piso nacional:

• Implantação prevista para abril, com retroativo a janeiro, garantindo o percentual de 5,4%.

• Professores: aplicação por decreto.

• Técnicos educacionais: aplicação do mesmo percentual, por meio de projeto de lei, com envio à Assembleia Legislativa e previsão de aprovação até 4 de abril.

Recesso de 10 dias para técnicos: Minuta pronta e será encaminhada à Assembleia Legislativa nos próximos dias.

Vantagem pessoal e 15 minutos de recreio: O secretário se comprometeu a enviar cronograma com datas para resposta até 30/03.

Concurso público: Convocações devem ser iniciadas nos próximos dias.

Demandas que envolvem recursos financeiros:

• A Seduc informou que as demais pautas apresentadas pela categoria envolvem impacto financeiro e, por isso, não poderão avançar neste ano, por implicarem em despesas permanentes.

• Segundo a secretaria, não há margem orçamentária para esse tipo de implementação neste momento.

• A prioridade, segundo a equipe técnica, é organizar os processos e deixar a estrutura ajustada, garantindo condições de continuidade para a próxima gestão.

Progressões geométricas:

• O SINTERO informou que irá judicializar a demanda e que as ações serão ingressadas de forma individual para os filiados que já entregaram procuração.

• Quem ainda não entregou pode procurar a sede administrativa em Porto Velho ou uma das regionais.

Além dos pontos apresentados, também foram repassados informes à categoria. O SINTERO destacou a realização do 16º Congresso da Educação, nos dias 28, 29 e 30 de abril, e a 2ª edição da Festa do Trabalhador e da Trabalhadora, marcada para o dia 1º de maio. Na ocasião, será realizado o 1º Castelão da Regional Norte, organizado para contemplar cerca de 5 mil filiados.

Durante as assembleias, a categoria manifestou insatisfação diante das respostas apresentadas, destacando a necessidade de maior valorização dos profissionais da educação por parte do governo estadual. Nas falas, também foi reforçada a disposição de seguir mobilizada e atuando, junto ao SINTERO, na luta por avanços e melhorias para a categoria.