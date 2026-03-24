SINTERO orienta professores para emissão da Carteira Nacional Docente; Sindicato obteve do MEC soluções sobre como corrigir inconsistências

Em busca de soluções para problemas que têm dificultado a emissão da Carteira Nacional Docente (CNDB), a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, esteve no Ministério da Educação (MEC), no dia 17 de março.
A iniciativa ocorre diante das dificuldades enfrentadas por professores e professoras de Rondônia, especialmente nos casos em que o sistema não reconhece o vínculo profissional ou apresenta informações incorretas, impedindo a emissão do documento.
Durante a agenda, foram discutidas alternativas para corrigir essas inconsistências e garantir que os dados dos docentes sejam devidamente validados na base nacional.
Como resolver problemas na CNDB
Se você encontrou dificuldades para emitir a carteira, confira o passo a passo:
1. Verifique seu vínculo profissional
Procure a instituição de ensino onde você trabalha para confirmar se o vínculo está ativo e corretamente registrado. Caso haja inconsistências, a própria instituição é responsável pelos ajustes nos sistemas oficiais.
2. Confirme se seu vínculo está ativo
Acesse o site ou aplicativo Meu INSS e consulte o “Extrato de Contribuições (CNIS)”. Ao selecionar o vínculo atual, verifique se constam as remunerações mais recentes, como as de janeiro e fevereiro de 2026.
A presença dessas informações indica que o vínculo está ativo. Caso não estejam registradas, procure a instituição empregadora para regularização.
3. Verifique se você está cadastrado como docente
Além de estar com vínculo ativo, o sistema também exige que o profissional esteja cadastrado como professor. Essa verificação pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital (site ou aplicativo).
Ao acessar o vínculo atual, que pode estar na opção “Outros Vínculos”, confira a informação no campo “Ocupação Inicial”.
4. Confira e atualize seus dados no CNIS
O CNIS é o banco de dados do INSS. Pelo site ou aplicativo Meu INSS, o servidor pode verificar e corrigir suas informações pessoais e vínculos. Para isso, acesse a opção “Meu Cadastro”, revise os dados e, se necessário, clique em “Atualizar Meu Cadastro”.
5. Confira sua foto
Caso a imagem tenha sido recusada, verifique se atende aos critérios exigidos: fundo neutro, boa iluminação e formato compatível com o sistema.
6. Aguarde a validação
Após as correções, é necessário aguardar a atualização dos sistemas. Na próxima atualização da base da CNDB, os dados deverão estar regularizados.
Para a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, as orientações que o Sindicato obteve do MEC reforçam o compromisso com a garantia de direitos da categoria. “Estamos acompanhando essa situação e dialogando com o Ministério para que essas inconsistências sejam corrigidas. É fundamental que os professores e professoras consigam emitir a carteira sem enfrentar entraves no sistema”, destacou.
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