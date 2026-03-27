SINTERO informa: Senado aprova Novo Plano Nacional de Educação

Por SINTERO

Publicada em 27/03/2026 às 14h14

O Senado Federal aprovou, na última quarta-feira (25), o projeto que institui o Novo Plano Nacional de Educação (PNE), responsável por definir diretrizes, objetivos e metas para a educação brasileira nos próximos dez anos. A proposta foi analisada pela Comissão de Educação e Cultura e, em seguida, aprovada em Plenário de forma simbólica. O texto segue agora para sanção presidencial.

O novo plano estabelece prioridades importantes para o país, como a ampliação da oferta de vagas em creches, a universalização da pré-escola e a garantia da alfabetização de todas as crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental. Também reforça o compromisso com a melhoria da qualidade do ensino em todas as etapas e modalidades da educação básica.

Durante a tramitação no Senado, foram apresentadas 28 emendas ao projeto. A maior parte foi rejeitada pela relatora, senadora Teresa Leitão (PT/PE), sob o argumento de que alterações no mérito poderiam comprometer o andamento da matéria, exigindo seu retorno à Câmara dos Deputados. As emendas acatadas foram incorporadas apenas em aspectos redacionais, preservando a estrutura já construída ao longo do processo legislativo.

O texto do novo PNE é resultado de um amplo processo de debate nacional, envolvendo diferentes setores da sociedade e profissionais da educação. Para o SINTERO, essa construção coletiva é essencial para garantir que o plano dialogue com a realidade das redes públicas de ensino e com as demandas dos trabalhadores e trabalhadoras da educação.

Entre os avanços, o plano apresenta uma organização mais objetiva, estruturada em metas e estratégias baseadas em três pilares: acesso, qualidade e equidade. A valorização dos profissionais da educação ganha mais consistência, com metas voltadas à ampliação do número de servidores efetivos e à garantia de melhores condições de trabalho e de carreira.

Para a presidenta do SINTERO, a aprovação representa um avanço, mas exige compromisso na prática. “O Plano Nacional de Educação é um marco para a educação pública, mas não basta aprovar: é preciso garantir que ele saia do papel. Estados e municípios precisam assumir esse compromisso com valorização profissional e investimento adequado. No plano anterior, menos de 30% das metas foram cumpridas, especialmente na valorização dos trabalhadores, e isso não pode se repetir.”

O SINTERO avalia que a aprovação do novo PNE marca o início de um novo ciclo para a educação brasileira. A partir de agora, o desafio será a implementação das metas e o acompanhamento das políticas públicas que deverão ser desenvolvidas ao longo da próxima década, especialmente no que diz respeito à valorização dos profissionais da educação e à melhoria das condições de ensino nas redes públicas.