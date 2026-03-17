SINTERO e CNTE integram processo de construção do novo Plano Estadual de Educação em Rondônia

Por SINTERO

Publicada em 17/03/2026 às 08h26

O SINTERO participou, no dia 12 de março, da reunião que marcou o início da organização dos trabalhos para a construção do novo Plano Estadual de Educação (PEE) de Rondônia. O encontro reuniu representantes de instituições ligadas à educação e definiu as primeiras etapas do processo de elaboração do documento.

A entidade está representada por Judith Campos, da Secretaria de Assuntos Educacionais do SINTERO. Também participa das discussões Claudir da Mata, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Durante a reunião, foi definido um cronograma de ações que orientará as etapas de debate e construção do plano em todo o estado, com a participação de diferentes segmentos da educação.

A previsão é que o processo de elaboração seja concluído até o final do ano. Após essa etapa, o documento passará por apreciação no Fórum Estadual de Educação e no Conselho Estadual de Educação, antes de ser encaminhado para análise da Assembleia Legislativa de Rondônia.