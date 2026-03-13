SINTERO abre período de inscrição para apresentação de teses independentes no Congresso

Por Sintero

Publicada em 13/03/2026 às 14h15

O Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) abre, a partir desta quinta-feira (12), o período de inscrições para apresentação de teses de correntes de pensamentos independentes que irão contribuir com os debates do Congresso Estadual do SINTERO, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2026.

As teses são documentos que apresentam análises, reflexões e propostas da categoria sobre temas relacionados à educação, à organização sindical e às lutas dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, contribuindo para a construção das diretrizes que orientarão a atuação do sindicato.

Prazo para inscrição das tese

O prazo para inscrição e envio das teses inicia em 12 de março e segue até o dia 25 do mesmo mês. As propostas deverão ser protocoladas por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Comissão Organizadora do Congresso.

Os interessados podem acessar o formulário pelo link: https://bit.ly/inscriçãotese

No formulário, os autores deverão preencher as informações solicitadas e anexar o documento com o texto da tese, conforme as orientações estabelecidas (Clique aqui para acessar) pela Comissão Organizadora.

Após o encerramento das inscrições, os textos serão analisados por uma banca constituída pela Comissão Organizadora, com análise e deferimento previstos até o dia 2 de abril de 2026.

Quem pode apresentar teses

Podem apresentar teses independentes: filiados e filiadas ao SINTERO que estejam em dia com suas obrigações estatutárias, e coletivos de trabalhadores da educação, também filiados.

Cada tese deverá estar vinculada a pelo menos um dos eixos temáticos do Congresso, conforme as orientações estabelecidas pela organização do evento.

Debate durante o Congresso

As teses aprovadas pela banca serão defendidas no Congresso e, se aprovadas na plenária, publicadas no Caderno de Teses.

A Comissão de organização reforça que a apresentação de teses é um importante instrumento de participação democrática da categoria, permitindo que trabalhadores e trabalhadoras da educação contribuam diretamente para o debate e a construção coletiva das decisões do sindicato.