SINJUR trata reajuste, GAD e pautas dos aposentados durante reunião com secretária-geral e articula votação na Assembleia

Por SINJUR

Publicada em 24/03/2026 às 14h34

Na manhã desta terça-feira (24), a diretoria do Sinjur (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia) realizou reunião institucional com a juíza secretária-geral do Poder Judiciário de Rondônia (PJRO), Karina Miguel Sobral, para tratar de pautas prioritárias da categoria.

Durante o encontro, o Sindicato buscou informações sobre o andamento do reajuste salarial de 4,26%, que já se encontra na Assembleia Legislativa, mas ainda não foi apreciado pelos deputados, em razão da ausência de sessões deliberativas nos últimos dias.

Outro ponto discutido foi a situação dos aposentados, com destaque para a pauta dos 89,22%, sendo solicitada uma reunião com o presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel, para tratar especificamente do tema. Também foram abordadas outras demandas da categoria, como o auxílio-nutrição e o abono extraordinário de final de ano, nos moldes do que já ocorre em outros poderes.

Entre os avanços apresentados, foi discutida a Gratificação Anual de Desempenho (GAD), cujo novo ato será publicado no Diário da Justiça. A gratificação, que anteriormente tinha valor a partir de R$ 5 mil, passará para R$ 7.500, com possibilidade de novos ajustes futuros.

Segundo o Sindicato, os critérios detalhados da GAD serão divulgados no ato oficial, garantindo maior transparência para os servidores.

Após a reunião no Tribunal, a diretoria do Sinjur seguiu para a Assembleia Legislativa de Rondônia, onde realizou articulações para tentar incluir na pauta a votação do reajuste de 4,26%, com retroativo à data-base do mês de março.

O Sindicato reforçou que segue atuando junto aos poderes para garantir o avanço das pautas salariais e a valorização dos servidores, mantendo diálogo institucional e mobilização permanente em defesa da categoria.