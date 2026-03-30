SINJUR cobra apuração de denúncia realizada por Oficiala de Justiça; entidade já está acompanhando o caso junto à administração.

Por SINJUR

Publicada em 30/03/2026 às 14h21

O presidente do SINJUR (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia), André Coelho, se manifestou sobre os recentes acontecimentos envolvendo uma servidora pública do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), destacando que a entidade já está acompanhando o caso junto à administração.

Segundo André Coelho, a diretoria do sindicato esteve na manhã desta segunda-feira (30), no Tribunal para buscar esclarecimentos e reforçar a necessidade de apuração rigorosa dos fatos denunciados.

“Nós da diretoria do SINJUR estamos aqui no TJ, conversando com a administração, a par dos últimos acontecimentos que ocorreram com a colega. A Oficial denunciou fatos graves de agressão verbal e nós estamos pedindo para que a administração do TJ, de forma rigorosa, apure todos os fatos narrados”, afirmou.

O presidente também ressaltou que há mecanismos institucionais que devem contribuir para o esclarecimento do caso.

“Nós tomamos conhecimento que todas as perícias médicas são devidamente gravadas, então todos os fatos serão esclarecidos”, completou.

Ainda conforme a fala do dirigente sindical, já foi instaurado procedimento para investigação.

“Já foi feita a abertura do processo de sindicância e dentro de 30 dias nós já teremos uma resposta da administração”, disse.

O SINJUR reforça que seguirá acompanhando o caso de perto, garantindo que a situação seja devidamente apurada e que prevaleçam o respeito e a proteção aos servidores no ambiente institucional.