SINJUR anuncia um dos menores reajustes da história do plano Unimed e destaca redução contínua nos últimos anos

Por SINJUR

Publicada em 27/03/2026 às 14h26

O Sinjur (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Rondônia) anunciou, durante live realizada na manhã desta sexta-feira (27), o novo índice de reajuste do plano de saúde Unimed, fixado em 3,08%, considerado um dos menores da história recente do contrato.

De acordo com a diretoria, o resultado é fruto de um trabalho contínuo de negociação que se iniciou ainda no ínicio do ano, que vem garantindo a redução progressiva dos índices ao longo dos últimos anos. Dados apresentados pelo sindicato mostram que, desde o início da gestão “Sinjur Somos Todos Nós”, os reajustes vêm caindo de forma significativa.

Em 2023, o reajuste efetivo foi de aproximadamente 16,96%. Já em 2024, caiu para 16,90%, seguido por uma redução mais expressiva em 2025, com índice de 9,08%. Agora, em 2026, o percentual chega a 3,08%, consolidando a tendência de queda.

A gestão destacou que o cenário é ainda mais relevante diante das propostas iniciais apresentadas pela operadora, que tradicionalmente são superiores, e da sinistralidade do plano, fator que costuma pressionar os índices para cima.

Segundo o sindicato, além da redução do reajuste, a atuação também buscou garantir equilíbrio contratual e sustentabilidade do plano, evitando impactos maiores no orçamento dos servidores.